В Польше заявили о планах использовать дроны для защиты железных дорог
Польша рассматривает возможность использовать беспилотники для мониторинга и защиты своей железнодорожной и энергетической инфраструктуры. Об этом пишет The Financial Times.
По словам министра Государственного казначейства Польши Войцеха Бальчуна, вокруг объектов инфраструктуры, в частности нефтеперерабатывающих заводов, могут создать «особые зоны», где дроны будут отслеживать ситуацию на земле и, возможно, сбивать вражеские беспилотники.
«Если у нас есть технология беспилотных летательных аппаратов, мы должны использовать ее для защиты нашей критически важной инфраструктуры», — заявил Бальчун.
По словам министра, на решения страны в области безопасности оказал большое влияние «инцидент на железной дороге». Речь идет о подрыве путей на линии Варшава — Люблин в середине ноября.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что участок железной дороги был подорван в результате «беспрецедентного акта диверсии». По информации польских спецслужб, непосредственными исполнителями считаются двое украинцев, предположительно завербованных российской разведкой.
В понедельник, 24 ноября, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш также заявил, что Варшава «работает над крупной программой, связанной с защитой от беспилотников». Подробности он приводить не стал.
