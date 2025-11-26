 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Польше заявили о планах использовать дроны для защиты железных дорог

FT: Польша начнет использовать дроны для защиты железных дорог от диверсий
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Chancellery of the Prime Minister / Getty Images
Фото: Chancellery of the Prime Minister / Getty Images

Польша рассматривает возможность использовать беспилотники для мониторинга и защиты своей железнодорожной и энергетической инфраструктуры. Об этом пишет The Financial Times.

По словам министра Государственного казначейства Польши Войцеха Бальчуна, вокруг объектов инфраструктуры, в частности нефтеперерабатывающих заводов, могут создать «особые зоны», где дроны будут отслеживать ситуацию на земле и, возможно, сбивать вражеские беспилотники.

«Если у нас есть технология беспилотных летательных аппаратов, мы должны использовать ее для защиты нашей критически важной инфраструктуры», — заявил Бальчун.

Что будет представлять собой европейская «стена дронов»
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

По словам министра, на решения страны в области безопасности оказал большое влияние «инцидент на железной дороге». Речь идет о подрыве путей на линии Варшава — Люблин в середине ноября.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что участок железной дороги был подорван в результате «беспрецедентного акта диверсии». По информации польских спецслужб, непосредственными исполнителями считаются двое украинцев, предположительно завербованных российской разведкой.

В понедельник, 24 ноября, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш также заявил, что Варшава «работает над крупной программой, связанной с защитой от беспилотников». Подробности он приводить не стал.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Польша дроны железная дорога
