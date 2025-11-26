Жителя Подмосковья приговорили к 24 годам за сбор данных о работе ПВО
Второй Западный окружной военный суд приговорил 55-летнего россиянина Андрея Верьянова к 24 годам лишения свободы за государственную измену и участие в деятельности террористической организации. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, передает ТАСС.
Согласно данным ведомства, Верьянов по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) собирал сведения о расположении систем противовоздушной обороны в Московской области. Он также собирал и запускал беспилотный летательный аппарат для выявления уязвимостей в работе ПВО. Кроме того, обвиняемый получил задание на подрыв воздушного судна высокопоставленного российского чиновника.
Как отметили в ФСБ, уроженец Ростова-на-Дону в апреле 2023 года инициативно установил контакты с запрещенной в России террористической организацией, а также с представителем СБУ.
Верьянов был осужден по ст. 275 УК (госизмена) и ч. 2 ст. 205.5 УК (участие в деятельности террористической организации).
В ФСБ подчеркнули, что «все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание».
Ранее сотрудники УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике задержали 34-летнего местного жителя по подозрению в государственной измене и подготовке диверсии. По данным следствия, подозреваемый, находясь на территории Украины, установил контакт с представителями спецслужб и по их указанию въехал в Россию для подготовки диверсии в Кабардино-Балкарии.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК (государственная измена), ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 281 УК (покушение на диверсию), а также по ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатых веществ).
