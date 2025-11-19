 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Кабардино-Балкарии задержали мужчину по делу о диверсии

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press
Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

Сотрудники УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике задержали 34-летнего местного жителя по подозрению в государственной измене и подготовке диверсии, передает РИА «Кабардино-Балкария».

По данным следствия, подозреваемый, находясь на территории Украины, установил контакт с представителями спецслужб и по их указанию въехал в Россию для подготовки диверсии в Кабардино-Балкарии.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК (госизмена), ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 281 УК (покушение на диверсию), а также по ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатых веществ). Максимальное наказание по ним предусматривает пожизненное лишение свободы.

Курского предпринимателя будут судить за передачу прожектора полку «Азов»
Политика
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Ранее 2-й Западный окружной военный суд Курска принял к рассмотрению уголовное дело в отношении предпринимателя Виталия Ревина, обвиняемого в государственной измене. По версии следствия, тот разработал и передал полку «Азов» (признан террористической организацией, запрещен в России) зенитный прожектор для обнаружения российских беспилотников. Согласно материалам дела, устройство было отправлено из Курска в Киев через Литву, а комплектующие закупались в Китае через казахстанский банковский счет. Помимо государственной измены Ревину вменяют финансирование терроризма.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Парасоциальный» стало словом 2025 года. Что оно значит

Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией

Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича

Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США

Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления

Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Кабардино-Балкария госизмена диверсия
Материалы по теме
Курского предпринимателя будут судить за передачу прожектора полку «Азов»
Политика
В Крыму осудили агента СБУ за госизмену и подготовку диверсии
Политика
ФСБ задержала жителя Тульской области за переводы ВСУ в криптовалюте
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (-0,49) Инвестиции, 10:03 Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 81,05 (-0,08) Инвестиции, 10:03
Дочка ЛУКОЙЛа Teboil объявила о закрытии АЗС в Финляндии Экономика, 13:49
BZ узнал о планах новых властей Чехии оставить Украину без боеприпасов Политика, 13:46
Недобросовестная конкуренция и рост цен. Чем грозит создание рейтинга автошкол в России Авто, 13:45
Самолет с Плющенко и его учениками не смог сесть в Омске из-за тумана Спорт, 13:42
Уголовное дело против Евгения Чичваркина направили в суд Мнение, 13:39
МИД Польши обвинил президента в подготовке к выходу из ЕС Политика, 13:38
Захарова рассказала, как Россия ответит на закрытие консульства в Польше Политика, 13:38
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Хинштейн сообщил об ударах ВСУ по объекту энергетики в Курской области Политика, 13:37
В Черном море уничтожены два безэкипажных катера ВСУ Политика, 13:33
«Диасофт» открыл доступ к бесплатной версии СУБД Digital Q.DataBase РБК Компании, 13:30
Минтранс раскрыл сроки испытания пассажирских беспилотников Общество, 13:25
Польша дала России месяц на то, чтобы закрыть генконсульство Политика, 13:23
До 63%: сколько жилья в новостройках курортов России покупают приезжие Недвижимость, 13:22
Минобороны сообщило об отбитых попытках ВСУ прорваться к реке Оскол Политика, 13:17