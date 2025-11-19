В Кабардино-Балкарии задержали мужчину по делу о диверсии

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

Сотрудники УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике задержали 34-летнего местного жителя по подозрению в государственной измене и подготовке диверсии, передает РИА «Кабардино-Балкария».

По данным следствия, подозреваемый, находясь на территории Украины, установил контакт с представителями спецслужб и по их указанию въехал в Россию для подготовки диверсии в Кабардино-Балкарии.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК (госизмена), ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 281 УК (покушение на диверсию), а также по ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатых веществ). Максимальное наказание по ним предусматривает пожизненное лишение свободы.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд Курска принял к рассмотрению уголовное дело в отношении предпринимателя Виталия Ревина, обвиняемого в государственной измене. По версии следствия, тот разработал и передал полку «Азов» (признан террористической организацией, запрещен в России) зенитный прожектор для обнаружения российских беспилотников. Согласно материалам дела, устройство было отправлено из Курска в Киев через Литву, а комплектующие закупались в Китае через казахстанский банковский счет. Помимо государственной измены Ревину вменяют финансирование терроризма.