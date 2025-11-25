 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Захарова раскритиковала условия ЕС по урегулированию конфликта на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине

Заявление председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что Украина выбрала «европейскую судьбу» является «нелепым», заявила представитель российского МИДа Мария Захарова.

Она напомнила, что бывший президент Украины Виктор Янукович приостановил соглашение о евроинтеграции из-за «неготовности Украины к ассоциации с Евросоюзом». В прошедшем после этого многотысячном митинге протеста в Киеве Захарова обвинила западные страны.

В своем заявлении, которое было сделано 23 ноября после совещания в Йоханнесбурге, фон дер Ляйен отметила, что для достижения прочного мира необходимо соблюсти следующие элементы:

  • Границы «не могут изменяться силой»;
  • ЕС против ограничений в отношении Вооруженных сил Украины, которые могут оставить страну «уязвимой для будущей агрессии и тем самым подорвать европейскую безопасность»;
  • Центральная роль ЕС в обеспечении мира для Украины «должна получить полное отражение».

Представитель российского МИДа прокомментировала, что условие о том, что границы не могут быть изменены силой, не было соблюдено в Косово, а также выразила сомнения, что Европейский союз обеспечивает мир для Украины.

Евросоюз назвал свои условия для урегулирования конфликта на Украине
Политика
Фото:Pierre Crom / Getty Images

В своем выступлении фон дер Ляйен также добавила, что каждый украинский ребенок должен быть возвращен домой. Москва неоднократно отрицала обвинения в похищении украинских детей.

23 ноября в Женеве прошли переговоры представителей Украины, США и Европы. Стороны обсудили детали мирного урегулирования украинского конфликта. Участники переговоров отметили, что беседа была конструктивной, а по ряду вопросов удалось достичь продвижения.

США несколько дней назад представили свой мирный план по урегулированию на Украине из 28 пунктов. В ответ на американское предложение лидеры стран ЕС выдвинули собственную инициативу.

Мирные планы Брюсселя и Вашингтона расходятся в принципиальных вопросах: статус территорий, членство в НАТО и судьба замороженных активов России.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров

Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля

Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов

Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters

Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США

В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины
Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Мария Захарова Урсула фон дер Ляйен критика Украина ЕС Евросоюз
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Урсула фон дер Ляйен фото
Урсула фон дер Ляйен
политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
Материалы по теме
Захарова обвинила НАТО в планах ограничить перевозки России через Балтику
Политика
Захарова рассказала, как Россия ответит на закрытие консульства в Польше
Политика
Белый дом сообщил о согласовании большинства пунктов мирного плана
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 91,37 (+0,81) Инвестиции, 02:39 Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 78,92 (-0,1) Инвестиции, 02:39
Захарова раскритиковала условия ЕС по урегулированию конфликта на Украине Политика, 02:39
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Фура загорелась при падении обломков дрона в Новороссийске Политика, 02:30
Третий многоквартирный дом Новороссийска пострадал от обломков БПЛА Политика, 01:57
В Новороссийске на фоне налета БПЛА открыли пункт временного размещения Политика, 01:50
В Геленджике при налете дронов пострадал мужчина Политика, 01:23
Обломки еще одного дрона в Новороссийске упали в Южном районе Политика, 01:16
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
NYT рассказала о воевавшем за Россию выпускнике колледжа Генштаба США Политика, 01:12
В Новороссийске обломки еще одного дрона попали в многоквартирный дом Политика, 01:03
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Третий аэропорт Краснодарского края приостановил полеты Политика, 00:51
В МИД Украины рассказали, как переговоры с США едва не сорвались Политика, 00:49
Глава Геленджика сообщил об отражении атаки БПЛА Политика, 00:42
В Новороссийске из-за падения обломков пострадал мужчина Политика, 00:29