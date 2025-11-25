Захарова раскритиковала условия ЕС по урегулированию конфликта на Украине

Заявление председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что Украина выбрала «европейскую судьбу» является «нелепым», заявила представитель российского МИДа Мария Захарова.

Она напомнила, что бывший президент Украины Виктор Янукович приостановил соглашение о евроинтеграции из-за «неготовности Украины к ассоциации с Евросоюзом». В прошедшем после этого многотысячном митинге протеста в Киеве Захарова обвинила западные страны.

В своем заявлении, которое было сделано 23 ноября после совещания в Йоханнесбурге, фон дер Ляйен отметила, что для достижения прочного мира необходимо соблюсти следующие элементы:

Границы «не могут изменяться силой»;

ЕС против ограничений в отношении Вооруженных сил Украины, которые могут оставить страну «уязвимой для будущей агрессии и тем самым подорвать европейскую безопасность»;

Центральная роль ЕС в обеспечении мира для Украины «должна получить полное отражение».

Представитель российского МИДа прокомментировала, что условие о том, что границы не могут быть изменены силой, не было соблюдено в Косово, а также выразила сомнения, что Европейский союз обеспечивает мир для Украины.

В своем выступлении фон дер Ляйен также добавила, что каждый украинский ребенок должен быть возвращен домой. Москва неоднократно отрицала обвинения в похищении украинских детей.

23 ноября в Женеве прошли переговоры представителей Украины, США и Европы. Стороны обсудили детали мирного урегулирования украинского конфликта. Участники переговоров отметили, что беседа была конструктивной, а по ряду вопросов удалось достичь продвижения.

США несколько дней назад представили свой мирный план по урегулированию на Украине из 28 пунктов. В ответ на американское предложение лидеры стран ЕС выдвинули собственную инициативу.

Мирные планы Брюсселя и Вашингтона расходятся в принципиальных вопросах: статус территорий, членство в НАТО и судьба замороженных активов России.