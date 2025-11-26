 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Трамп заявил, что Россия идет на уступки

Сюжет
Военная операция на Украине

Россия идет на уступки, заявил президент США Дональд Трамп журналистам на борту Air Force One, его слова приводит CNN.

Трамп отметил, что «главная уступка» — прекращение боевых действий и отказ от контроля над большими территориями.

Американский лидер предположил, что некоторые из камней преткновения касаются территориального вопроса, «это сложный процесс».

На вопрос о новом дедлайне Трамп ответил: «Знаете, какой крайний срок для меня? Когда все закончится».

Глава Белого дома сообщил, что его посланник Стив Уиткофф встретится с российским президентом Владимиром Путиным в Москве на следующей неделе, и не исключил, что к Уиткоффу может присоединиться его зять Джаред Кушнер.

По данным Politico, для американского президента главное, чтобы Москва и Киев конфликта согласились на сделку, у него нет красных линий. По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, Трамп примет любое соглашение, «к которому обе стороны смогут прийти как можно скорее».

Материал дополняется

Персоны
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
