Трамп заявил, что Россия идет на уступки
Россия идет на уступки, заявил президент США Дональд Трамп журналистам на борту Air Force One, его слова приводит CNN.
Трамп отметил, что «главная уступка» — прекращение боевых действий и отказ от контроля над большими территориями.
Американский лидер предположил, что некоторые из камней преткновения касаются территориального вопроса, «это сложный процесс».
На вопрос о новом дедлайне Трамп ответил: «Знаете, какой крайний срок для меня? Когда все закончится».
Глава Белого дома сообщил, что его посланник Стив Уиткофф встретится с российским президентом Владимиром Путиным в Москве на следующей неделе, и не исключил, что к Уиткоффу может присоединиться его зять Джаред Кушнер.
По данным Politico, для американского президента главное, чтобы Москва и Киев конфликта согласились на сделку, у него нет красных линий. По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, Трамп примет любое соглашение, «к которому обе стороны смогут прийти как можно скорее».
Материал дополняется
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили