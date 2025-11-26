Аэропорты Геленджика и Чебоксар приостановили рейсы
Аэропорты Геленджика и Чебоксар ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Ограничения также действуют в аэропортах Тамбова (с 23:32 мск) и Калуги (с 2:35 мск).
Российские аэропорты регулярно вводят временные ограничения рейсов на фоне угрозы ударов БПЛА.
Последний раз в аэропорту Геленджика приостановили полеты накануне из-за одной из самых масштабных и продолжительных беспилотных атак на регион. Прием и выпуск самолетов возобновили к 6:13 утра.
