Аэропорты Геленджика и Чебоксар приостановили рейсы

Аэропорты Геленджика и Чебоксар ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения также действуют в аэропортах Тамбова (с 23:32 мск) и Калуги (с 2:35 мск).

Российские аэропорты регулярно вводят временные ограничения рейсов на фоне угрозы ударов БПЛА.

Последний раз в аэропорту Геленджика приостановили полеты накануне из-за одной из самых масштабных и продолжительных беспилотных атак на регион. Прием и выпуск самолетов возобновили к 6:13 утра.