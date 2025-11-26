 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорты Геленджика и Чебоксар приостановили рейсы

Росавиация: аэропорты Геленджика и Чебоксар приостановили рейсы
Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорты Геленджика и Чебоксар ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения также действуют в аэропортах Тамбова (с 23:32 мск) и Калуги (с 2:35 мск).

Российские аэропорты регулярно вводят временные ограничения рейсов на фоне угрозы ударов БПЛА.

Аэропорт Калуги приостановил рейсы
Политика

Последний раз в аэропорту Геленджика приостановили полеты накануне из-за одной из самых масштабных и продолжительных беспилотных атак на регион. Прием и выпуск самолетов возобновили к 6:13 утра.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Геленджик Чебоксары аэропорты
