Все три аэропорта Краснодарского края возобновили рейсы

Аэропорты Геленджика, Краснодара и Сочи сняли ограничительные меры на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры были введены на фоне одного из самых масштабных и продолжительных налетов беспилотников на Краснодарский край. Дольше всего ограничения продержались в аэропорту Геленджика — там полеты приостановили накануне в 21:40 мск, в Краснодаре меры действовали с 22:00 мск, а в Сочи — с 0:46 мск

Аэропорты возобновили рейсы в 6:13 мск.

Кореняко отметил, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

