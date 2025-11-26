Аэропорт Калуги приостановил рейсы

Аэропорт Калуги ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения были введены вслед за аэропортом Тамбова, там рейсы приостановили накануне в 23:32.

Кореняко отметил, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Российские аэропорты регулярно вводят временные ограничения рейсов на фоне угрозы ударов БПЛА.