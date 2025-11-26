Экс-президент Бразилии начал отбывать срок в камере с отдельной ванной
Суд завершил процесс по делу бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, осужденного за попытку государственного переворота в 2022 году. Осужденный приступил к отбыванию наказания сроком 27 лет и три месяца, сообщает O Globo.
Судья постановил считать дело окончательным и не подлежащим обжалованию.
Как пишет газета, в камере политика площадью 12 кв. м. есть отдельная ванная комната, кровать, стул, шкаф, письменный стол, телевизор, мини-холодильник и кондиционер. Такое помещение ему предусмотрено бразильским законодательством, по которому должностные лица, обладающие особенными привилегиями, имеют право на камеру, подходящую под стандарты «комнаты для персонала», передает O Globo.
До конца ноября Болсонару находился под домашним арестом, но 22 ноября был взят под стражу из-за призывом сына экс-президента Флавио провести акцию в поддержку своего отца и угрозы побега осужденного после попытки снять электронный браслет с помощью паяльника.
70-летний Болсонару занимал пост президента с 1 января 2019 по 1 января 2023 года.
После поражения действующему президенту Бразилии Луле де Сильве на выборах в 2022 году сторонники Болсонару устроили протесты. Полиция арестовала более 1,6 тыс. человек, свыше 200 были осуждены. Сам политик, находившийся в США, публично не поддержал протестующих.
В 2023 году генеральная прокуратура выдвинула против него обвинения в организации государственного переворота, а Высший избирательный суд Бразилии лишил его права избираться до 2030 года.
Болсонару отрицает свою вину. Президент США Дональд Трамп неоднократно вступался за экс-президента и называл его уголовное преследование «охотой на ведьм».
