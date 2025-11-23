Бывшего президента Бразилии арестовали из-за попытки снять браслет

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару взят под стражу из-за угрозы побега после попытки снять электронный браслет, пишет Reuters. До этого Болсонару находился под домашним арестом.

Адвокаты бывшего бразильского президента заявили, что его задержание вызвало «глубокое недоумение» и добавили, что планируют обжаловать приказ о задержании.

Материал дополняется