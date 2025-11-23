Бывшего президента Бразилии арестовали из-за попытки снять браслет
Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару взят под стражу из-за угрозы побега после попытки снять электронный браслет, пишет Reuters. До этого Болсонару находился под домашним арестом.
Адвокаты бывшего бразильского президента заявили, что его задержание вызвало «глубокое недоумение» и добавили, что планируют обжаловать приказ о задержании.
Материал дополняется
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине
Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений
Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа
Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ
Назначен новый командующий группировкой «Юг»
В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин