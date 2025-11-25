Аэропорт Тамбова приостановил рейсы

В аэропорту Тамбова приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Такие меры регулярно вводят в аэропортах на фоне угрозы атаки беспилотников.

Минобороны отчиталось, что в период с 20:00 до 23:00 силы ПВО уничтожили над Россией 15 дронов: 14 сбили над Белгородской областью и один — над Воронежской.

Накануне ночью на фоне одной из самых массированных и продолжительных атак на Краснодарский край ограничения ввели в аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара. Меры сняли к 6:13 утра.