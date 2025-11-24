Аэропорты Краснодара и Геленджика ограничили полеты
В аэропортах Геленджика и Краснодара (Пашковский) в дополнение к действующему NOTAM ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пояснил он.
Кореняко также напомнил, что аэропорты Геленджика и Краснодара работают по особому графику. В Геленджике регулярные рейсы принимают с 8:30 до 20:00 мск, а в Краснодаре — с 9:00 до 19:00 мск. Обе авиагавани были закрыты в феврале 2022 года и возобновили работу в 2025-м.
Ограничения регулярно вводят в российских аэропортах на фоне угрозы атаки БПЛА. Так, глава Геленджика Алексей Богодистов вечером 24 ноября объявил в городе режим беспилотной опасности.
