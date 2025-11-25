Посольство Черногории назвало сроки отмены безвиза для россиян

Посольство Черногории: безвиз для россиян отменят к концу сентября 2026 года

Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Черногория должна привести свою визовую политику в соответствие со стандартами Евросоюза к концу третьего квартала 2026 года, включая введение визового режима для граждан России, сообщили RTVI в посольстве страны в Москве.

«В соответствии с обязательствами, взятыми на пути к полноправному членству в Евросоюзе, страна должна полностью привести свою визовую политику в соответствие с политикой ЕС к концу третьего квартала 2026 года. Это, среди прочего, включает введение визового режима для граждан Российской Федерации», — уточнили в дипмиссии.

В настоящее время россияне могут находиться в Черногории без визы до 30 дней по соглашению между Москвой и Подгорицей о взаимных поездках граждан, действующему с 2008 года.

Черногория провозгласила независимость в 2006 году, в 2010-м получила статус кандидата на вступление в ЕС и с тех пор адаптирует законодательство под требования союза. Власти страны рассчитывают присоединиться к Евросоюзу к 2028 году.

Ранее премьер-министр Черногории Милойко Спайич анонсировал ужесточение визовых правил для граждан России. Власти страны отметили, что это произойдет в ближайшее время.

Изменения в визовой политике Черногории совпадают с ужесточением шенгенских правил: в ноябре Еврокомиссия отменила многоразовые визы для россиян, а все новые заявления на получение шенгенской визы проходят усиленные проверки.

В МИД России заявили, что на «любые недружественные шаги» последует «достойный ответ», но не обязательно зеркальный.