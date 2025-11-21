 Перейти к основному контенту
Премьер Черногории анонсировал ограничения виз для россиян по образцу ЕС

Черногория ужесточит визовые правила для россиян в соответствии с политикой ЕС
Путешествия за рубеж: маршруты, лайфхаки
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Черногория в скором времени ужесточит визовые правила для граждан России в соответствии с политикой Евросоюза, сообщил в интервью Euronews премьер-министр страны Милойко Спайич.

«Даже не имея статуса члена ЕС и связанных с ним преимуществ, мы уже действуем как государство-член. Поэтому мы полностью согласуем нашу визовую политику с политикой Европейского союза», — сказал Спайич.

Когда ограничения вступят в силу, премьер не сообщил, но отметил, что «очень скоро». «Мы очень скоро полностью приведем нашу визовую политику в соответствие с правилами Европейского союза», — заявил он.

Согласно действующему с 2008 года соглашению между Москвой и Подгорицей об условиях взаимных поездок граждан двух стран, россияне имеют право находиться в Черногории не более 30 дней без визы с момента въезда при условии наличия действующего загранпаспорта.

ЕК рекомендовала запретить мультивизы. В какие страны ЕС пускают россиян
Политика

В ноябре Еврокомиссия отменила многоразовые шенгенские визы для граждан России. Более того, ужесточились и правила въезда в отдельные государства — теперь все заявления россиян на получение шенгенской визы будут проходить усиленные проверки.

Отношения между Евросоюзом и Черногорией были установлены после объявления независимости в 2006 году, однако страна пока не входит в объединение. В 2010-м она получила официальный статус кандидата и с тех пор приводит свое законодательство в соответствие с требованиями Евросоюза. Президент Черногории Яков Милатович говорил, что власти рассчитывают присоединиться к ЕС в 2028 году.

Александра Озерова
Черногория визы россияне визовая система граждане России ужесточение
