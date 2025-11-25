Швеция заявила о желании вооружиться дальнобойными ракетами из-за России

Пал Джонсон (Фото: Yong Teck Lim / Getty Images)

Швеция нуждается в ракетах большой дальности, способных преодолевать расстояние до 2 тыс. км, для сдерживания России. Об этом заявил министр обороны Пал Джонсон, передает Reuters. Расстояние между Стокгольмом и Москвой по прямой составляет 1213–1234 км.

«Россия активно развивает свои дальнобойные возможности, включая крылатые ракеты, баллистические ракеты и беспилотники большой дальности», — сказал Джонсон.

По данным агентства, Военно-воздушные силы (ВВС) Швеции уже заказали шведско-германские крылатые ракеты Taurus с дальностью полета около 500 км для своих истребителей Gripen.

В будущем могут быть рассмотрены и другие ракетные системы. По словам министра обороны, у шведских военных должна быть возможность наносить удары по военным объектам и критически важной инфраструктуре глубоко в тылу противника. Также для сдерживания России он призвал усилить шведскую армию средствами ПВО, беспилотниками и спутниками-шпионами.

Ранее в ноябре 2025 года начальник штаба обороны Швеции Микаэль Клаэссон в интервью The Financial Times заявил о гибридной войне России против НАТО. Эта кампания, по словам генерала, сочетает диверсии и атаки на критическую инфраструктуру с распространением дезинформации в странах Европы. Ее целью он назвал раскол внутри НАТО и западного общества.

Москва неоднократно отвергала обвинения в адрес России в подготовке и осуществлении диверсий в Европе, называя их голословными и безосновательными. Так же она реагировала на заявления о причастности российской стороны к инцидентам с дронами.