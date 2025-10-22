 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский договорился со Швецией о покупке более 100 истребителей Gripen

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский и Ульф Кристерссон во время пресс-конференции в Линчёпинге, Швеция
Владимир Зеленский и Ульф Кристерссон во время пресс-конференции в Линчёпинге, Швеция (Фото: Fredrik Sandberg / TT News Agency / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал в Швеции с премьер-министром королевства Ульфом Кристерссоном соглашение о намерениях Украины приобрести не менее 100 истребителей Gripen E для национальных ВВС. Об этом сам Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

«Это первый документ между нашими странами, который открывает путь для получения Украиной серьезного флота боевых самолетов шведского производства Gripen», — написал президент. Он назвал истребители Gripen сильной авиационной платформой, позволяющей выполнять большой спектр задач.

Зеленский также добавил, что стороны сделают все, чтобы «в ближайшее время финализировать процедуры» и уже в следующем году Украина получила первые JAS 39 Gripen.

Gripen («Грифон») серии E (также известные как JAS-39E/F Gripen NG) — это значительно усовершенствованная версия шведского многоцелевого истребителя четвертого поколения Saab JAS-39 Gripen. Эта серия включает одноместный вариант E и двухместный вариант F.

Название JAS расшифровывается как Jakt (истребитель), Attack (штурмовик) и Spaning (разведчик). Истребитель может выполнять разные задачи в воздухе, на земле и на море — от перехвата целей до нанесения высокоточного удара.

Ульф Кристерссон, в свою очередь, заявил, что поставка шведских истребителей позволит «построить очень серьезные воздушные силы на Украине».

«Это соглашение не направлено на какие-либо конкретные новые поставки в этот момент, это о долгосрочном сотрудничестве и возможности получить большое соглашение между нашими странами», — сказал на совместной пресс-конференции шведский премьер (цитата по изданию «Страна»).

По оценке премьера, сотрудничество двух стран в поставках боевой авиации может продлиться 10–15 лет.

Зеленский прилетел в Норвегию перед визитом в Швецию
Политика
Владимир Зеленский во время визита в Норвегию

Кристерссон и Зеленский встретились в шведском городе Линчёпинг. Туда президент Украины прибыл из столицы соседней Норвегии Осло, куда прилетел рано утром. В Линчёпинге находится один из военных заводов оборонного концерна Saab, где производят истребители Gripen.

С 2023 года шведские специалисты обучают украинских пилотов на самолетах Gripen.

Россия осуждает любую помощь Киеву. В Кремле неоднократно заявляли, что поставки оружия и финансирование украинской армии только затягивают конфликт.

