В Генштабе Швеции заявили, что Москва стремится посеять раздор в НАТО

В Швеции заявили, что Россия использует раскол в западных обществах для ведения гибридной войны. Москва неоднократно отвергала обвинения в адрес России в подготовке и осуществлении диверсий в Европе

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Россия использует поляризацию Запада, чтобы расколоть его, — такое заявление сделал начальник штаба обороны Швеции Микаэль Клаэссон в интервью The Financial Times.

По его мнению, Москва проводит гибридную войну, сочетая диверсии и атаки на критическую инфраструктуру с кампаниями дезинформации, чтобы разрушить сплоченность западного общества и посеять раздор внутри НАТО.

Клаэссон заявил, что политическая поляризация в странах Запада — это «лакомый кусочек» для таких гибридных действий.

Слова генерала прозвучали через несколько дней после того, как в Польше обвинили «спецслужбы с Востока» в диверсиях на железной дороге.

17 ноября польская полиция сообщила о повреждении путей на линии Демблин — Варшава, ведущей на Украину. Никто не пострадал. В тот же день еще один инцидент произошел в районе города Пулава — оборванная контактная линия пробила окно в вагоне поезда.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сказал, что улики, связанные с повреждениями на путях, «ведут на восток, в Россию», о чем свидетельствует «анализ событий в Европе», в том числе инцидентов с неопознанными дронами в воздушном пространстве европейских стран.

Шведский генерал также предупредил о растущем внимании Запада к российской деятельности в Северной Африке, где Москва «контролирует маршруты переправки мигрантов и наркотиков», что также может способствовать дестабилизации Европы.

Москва неоднократно отвергала обвинения в адрес России в подготовке и осуществлении диверсий в Европе, называя их голословными и безосновательными. Так же она реагировала на заявления о причастности российской стороны к инцидентам с дронами.