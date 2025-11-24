В Генштабе Швеции заявили, что Москва стремится посеять раздор в НАТО
Россия использует поляризацию Запада, чтобы расколоть его, — такое заявление сделал начальник штаба обороны Швеции Микаэль Клаэссон в интервью The Financial Times.
По его мнению, Москва проводит гибридную войну, сочетая диверсии и атаки на критическую инфраструктуру с кампаниями дезинформации, чтобы разрушить сплоченность западного общества и посеять раздор внутри НАТО.
Клаэссон заявил, что политическая поляризация в странах Запада — это «лакомый кусочек» для таких гибридных действий.
Слова генерала прозвучали через несколько дней после того, как в Польше обвинили «спецслужбы с Востока» в диверсиях на железной дороге.
17 ноября польская полиция сообщила о повреждении путей на линии Демблин — Варшава, ведущей на Украину. Никто не пострадал. В тот же день еще один инцидент произошел в районе города Пулава — оборванная контактная линия пробила окно в вагоне поезда.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сказал, что улики, связанные с повреждениями на путях, «ведут на восток, в Россию», о чем свидетельствует «анализ событий в Европе», в том числе инцидентов с неопознанными дронами в воздушном пространстве европейских стран.
Шведский генерал также предупредил о растущем внимании Запада к российской деятельности в Северной Африке, где Москва «контролирует маршруты переправки мигрантов и наркотиков», что также может способствовать дестабилизации Европы.
Москва неоднократно отвергала обвинения в адрес России в подготовке и осуществлении диверсий в Европе, называя их голословными и безосновательными. Так же она реагировала на заявления о причастности российской стороны к инцидентам с дронами.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров
Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля
Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов
Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters
Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США
В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины