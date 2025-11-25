ЕС попросил о «структурированном подходе» к переговорам о мире на Украине

Фото: Emma Farge / Reuters

Представители Евросоюза настаивают на «структурированном подходе» в переговорах об урегулировании по Украине, пишет The Washington Post со ссылкой на европейского дипломата.

«Когда дипломаты сидят вместе, собираются вместе и создают [что-то] похожее на дипломатию, а не на что-то, написанное на ChatGPT или его русской версии», — приводит издание слова собеседника.

По его словам, американцы не информируют в полной мере о происходящем и отказывают европейцам в участии в переговорном процессе, из-за чего сложилось ощущение «таинственности».

23 ноября в Женеве прошли переговоры между представителями Соединенных Штатов, Украины и ряда европейских государств. Вашингтон представил мирный план из 28 пунктов. Однако европейские страны разработали альтернативный документ. После швейцарской встречи Киев заявил, что мирного плана США в его прежнем виде «больше не существует».

24 ноября в Абу-Даби состоялась встреча российских переговорщиков с американской делегацией во главе с министром армии США Дэном Дрисколлом.

На 25 ноября запланирован новый раунд переговоров, «чтобы обсудить мирный процесс и быстро продвинуть мирные переговоры вперед», заявили американские чиновники в комментарии CBS News.