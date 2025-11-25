 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

ЕС попросил о «структурированном подходе» к переговорам о мире на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Emma Farge / Reuters
Фото: Emma Farge / Reuters

Представители Евросоюза настаивают на «структурированном подходе» в переговорах об урегулировании по Украине, пишет The Washington Post со ссылкой на европейского дипломата.

«Когда дипломаты сидят вместе, собираются вместе и создают [что-то] похожее на дипломатию, а не на что-то, написанное на ChatGPT или его русской версии», — приводит издание слова собеседника.

По его словам, американцы не информируют в полной мере о происходящем и отказывают европейцам в участии в переговорном процессе, из-за чего сложилось ощущение «таинственности».

Песков назвал «информационной вакханалией» обсуждение в СМИ мирного плана
Политика
Фото:Emma Farge / Reuters

23 ноября в Женеве прошли переговоры между представителями Соединенных Штатов, Украины и ряда европейских государств. Вашингтон представил мирный план из 28 пунктов. Однако европейские страны разработали альтернативный документ. После швейцарской встречи Киев заявил, что мирного плана США в его прежнем виде «больше не существует».

24 ноября в Абу-Даби состоялась встреча российских переговорщиков с американской делегацией во главе с министром армии США Дэном Дрисколлом.

На 25 ноября запланирован новый раунд переговоров, «чтобы обсудить мирный процесс и быстро продвинуть мирные переговоры вперед», заявили американские чиновники в комментарии CBS News.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев
Дэниел Дрисколл переговоры США Россия Украина ЕС
Дэниел Дрисколл фото
Дэниел Дрисколл
министр армии США
31 декабря 1986 года
Материалы по теме
Кремль рассказал о работе между Россией и США по мирному плану
Политика
Белый дом сообщил о согласовании большинства пунктов мирного плана
Политика
Премьер Нидерландов заявил, что плана ЕС по Украине не существует
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 91,37 (+0,81) Инвестиции, 13:19 Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 78,92 (-0,1) Инвестиции, 13:19
СВР сообщила о плане Британии по срыву мирных инициатив Трампа по Украине Политика, 13:38
Как методы бережливого производства стимулируют сферу социальных услуг Национальные проекты, 13:37
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
«Опять напридумывал»: почему сотрудники часто высмеивают идеи изменений Образование, 13:34
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:33
Терминал КТК под Новороссийском получил повреждения при атаке дронов Политика, 13:29
Bloomberg узнал о смене позиции банков Индии по оплате нефти из России Экономика, 13:27
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Китай достиг 35% доли в мировом промышленном производстве Отрасли, 13:26
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 13:25
Bloomberg узнал, что Россия сочла сокращенный мирный план провальным Политика, 13:23
На бывшем заводе Volkswagen выпустили 30 тыс. автомобилей Tenet Авто, 13:23
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 13:21
Легенда UFC Джон Джонс рассказал о визите в Чечню по приглашению Кадырова Спорт, 13:20
Силуанов и Шохин поспорили о «весне» и «оттепели» в российской экономике Экономика, 13:14