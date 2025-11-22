 Перейти к основному контенту
Ограничения для мигрантов⁠,
0

Рособрнадзор раскрыл, сколько детей мигрантов смогли поступить в школы

Рособрандзор: 19% детей мигрантов смогли поступить в российские школы
Сюжет
Ограничения для мигрантов

Только 19% детей мигрантов смогли поступить в российские школы после успешной сдачи теста по русскому языку и предъявления полного пакета документов, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает «РИА Новости».

«После двух требований — предъявить пакет документов и знания русского языка — около 19 процентов детей смогли поступить в школы. То есть документы у них нормальные и экзамен они сдали», — сказал он.

Музаев сообщил, что Рособрнадзор в рамках всероссийского совещания запросил у регионов с наибольшим числом заявок от иностранных граждан опыт их тестирования и зачисления в школы. Он отметил, что ведомство начинает изучать ситуацию с адаптацией детей мигрантов и изменениями в работе учителей.

Глава Рособрнадзора уточнил, что более 80% таких детей не были зачислены из-за недостаточного знания языка и ошибок родителей в оформлении документов.

В Думе предложили освободить детей русскоязычных мигрантов от экзамена
Общество
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

В сентябре ведомство сообщило, что тестирование по русскому языку, необходимое для зачисления школу, сдали 2964 ребенка иностранных граждан, что составляет 50% от общего числа сдававших и 12,6% от количества поданных заявок. Тестирование проходили 5940 детей.

Порядок тестирования детей мигрантов на знание русского языка утвердили в марте 2025 года, сам же экзамен начали проводить с апреля. Он проводится по годам обучения. Дети, поступающие в первый класс, должны показать навыки слушания и говорения на русском языке, а также знание частотной лексики, умение называть предметы с опорой на рисунки и фотографии. Со второго класса потребуются начальные навыки чтения и письма. С каждым классом требуемый уровень умений повышается.

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Егор Алимов
Рособрнадзор мигранты Дети школьники тест русский язык
