Военная операция на Украине⁠,
0

В Калининграде задержали готовившего теракт в храме подростка. Видео

Сюжет
Военная операция на Украине

Video

В Калининграде силовики задержали 17-летнего подростка, который, по данным следствия, готовил теракт на территории одного из православных храмов в регионе, ему предъявили обвинение, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, подросток через Telegram связался с вербовщиком запрещенной в России террористической организации, координируемой украинскими спецслужбами. Он сообщил о готовности совершить теракт в православном храме в поддержку политики Украины. Выполняя указания куратора, юноша провел разведку выбранного храма, приобрел компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства.

Политика
Фото:СК России

22 ноября 2025 года несовершеннолетнего задержали сотрудники ФСБ у храма при попытке совершения теракта. У него нашли вещественные доказательства, в том числе телефон, который он использовал для связи с украинским куратором.

Суд заключил фигуранта под стражу. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства преступления. Юноше предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса (покушение на теракт). Максимальное наказание по статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Как сообщал «РБК Калининград», в августе сотрудники транспортной полиции и УФСБ задержали 17-летнего жителя Гвардейска Калининградской области по подозрению в подготовке теракта. По данным правоохранителей, подросток планировал поджечь оборудование на железнодорожном перегоне Знаменск — Гвардейск.

17 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, который усиливает уголовную ответственность вплоть до пожизненного заключения за вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность.

