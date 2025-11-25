В Калининграде задержали готовившего теракт в храме подростка. Видео
В Калининграде силовики задержали 17-летнего подростка, который, по данным следствия, готовил теракт на территории одного из православных храмов в регионе, ему предъявили обвинение, сообщила пресс-служба Следственного комитета.
По данным следствия, подросток через Telegram связался с вербовщиком запрещенной в России террористической организации, координируемой украинскими спецслужбами. Он сообщил о готовности совершить теракт в православном храме в поддержку политики Украины. Выполняя указания куратора, юноша провел разведку выбранного храма, приобрел компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства.
22 ноября 2025 года несовершеннолетнего задержали сотрудники ФСБ у храма при попытке совершения теракта. У него нашли вещественные доказательства, в том числе телефон, который он использовал для связи с украинским куратором.
Суд заключил фигуранта под стражу. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства преступления. Юноше предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса (покушение на теракт). Максимальное наказание по статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Как сообщал «РБК Калининград», в августе сотрудники транспортной полиции и УФСБ задержали 17-летнего жителя Гвардейска Калининградской области по подозрению в подготовке теракта. По данным правоохранителей, подросток планировал поджечь оборудование на железнодорожном перегоне Знаменск — Гвардейск.
17 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, который усиливает уголовную ответственность вплоть до пожизненного заключения за вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность.
