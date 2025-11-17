Путин подписал закон о пожизненном за вовлечение подростков в диверсии

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин подписал закон, который усиливает уголовную ответственность вплоть до пожизненного заключения за вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность.

Документ опубликован на портале правовых актов.

Закон в том числе внес изменения в ст. 281.1 Уголовного кодекса — содействие диверсионной деятельности. Теперь вторая часть этой статьи звучит так: «Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные в отношении несовершеннолетнего или лицом с использованием своего служебного положения».

За такое преступление теперь грозит пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом до 1 млн руб.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Госдума приняла законопроект 11 ноября 2025 года, после этого он был одобрен Советом Федерации.

Среди других изменений, вводимых законом, — снижение до 14 лет возраста привлечения к уголовной ответственности за диверсии (ст. 281 Уголовного кодекса) по аналогии с уже действующими нормами о террористических преступлениях.

Также отменяются сроки давности по всем преступлениям диверсионно-террористической направленности и запрет на условное осуждение за участие в диверсионном сообществе, объяснял спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале и в ходе пленарной сессии при рассмотрении законопроекта.

Появилось требование для признанного виновным в таких преступлениях отбыть три четверти назначенного судом срока прежде, чем просить об условно-досрочном освобождении.

Кроме того, обвиняемый не сможет рассчитывать на смягчение наказания ниже санкции, предусмотренной статьей Уголовного кодекса.

Новые поправки стали продолжением законодательных инициатив конца 2022 года для борьбы с диверсиями.