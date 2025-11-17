 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новые законы в России⁠,
0

Путин подписал закон о пожизненном за вовлечение подростков в диверсии

Сюжет
Новые законы в России
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин подписал закон, который усиливает уголовную ответственность вплоть до пожизненного заключения за вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность.

Документ опубликован на портале правовых актов.

Закон в том числе внес изменения в ст. 281.1 Уголовного кодекса — содействие диверсионной деятельности. Теперь вторая часть этой статьи звучит так: «Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные в отношении несовершеннолетнего или лицом с использованием своего служебного положения».

За такое преступление теперь грозит пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом до 1 млн руб.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Госдума приняла законопроект 11 ноября 2025 года, после этого он был одобрен Советом Федерации.

Среди других изменений, вводимых законом, — снижение до 14 лет возраста привлечения к уголовной ответственности за диверсии (ст. 281 Уголовного кодекса) по аналогии с уже действующими нормами о террористических преступлениях.

Госдума снизила до 14 лет возраст уголовной ответственности за диверсии
Политика
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Также отменяются сроки давности по всем преступлениям диверсионно-террористической направленности и запрет на условное осуждение за участие в диверсионном сообществе, объяснял спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале и в ходе пленарной сессии при рассмотрении законопроекта.

Появилось требование для признанного виновным в таких преступлениях отбыть три четверти назначенного судом срока прежде, чем просить об условно-досрочном освобождении.

Кроме того, обвиняемый не сможет рассчитывать на смягчение наказания ниже санкции, предусмотренной статьей Уголовного кодекса.

Новые поправки стали продолжением законодательных инициатив конца 2022 года для борьбы с диверсиями.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Орбан ответил на вопрос, является ли он троянским конем Путина

Глава войск США в Южной Корее назвал полуостров хабом против России

Bloomberg сообщил о росте цен на АЗС в США из-за санкций против России

Эксперты оценили риск зарядки телефонов в общественных местах

Какие страны для изгнания Мадуро выбирают в США — Politico

Трамп поддержал принятие законопроекта с санкциями против России
Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев
Владимир Путин Вячеслав Володин диверсия Госдума законопроект
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Вячеслав Володин фото
Вячеслав Володин
политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
Материалы по теме
В Башкирии задержали восемь человек за попытку диверсии
Политика
Шойгу обвинил Запад в попытках диверсий на важных объектах России
Политика
В следовавшем в Белгород поезде ФСБ задержала диверсанта
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 95,1 (+1,4) Инвестиции, 09:53 Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 81,13 (+0,53) Инвестиции, 09:53
Криптобиржи выпускают платежные карты. Какую выбрать Крипто, 16:57
В КХЛ произошло третье тренерское увольнение за день Спорт, 16:56
Расслабленная жизнь как на курорте: каким будет квартал Dream Riva РБК и Dream Riva, 16:55
Устойчивое строительство: как уменьшить нагрузку на энергосистему и ЖКХ Отрасли, 16:54
Эксперты оценили перспективы акций «Дом.РФ» после IPO Инвестиции, 16:52
Макрон после сделки с Зеленским назвал возможный срок окончания боев Политика, 16:52
Сийярто допустил интерес в Венгрии к покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа Политика, 16:45
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37
В Казахстане сообщили о переговорах об активах ЛУКОЙЛа в стране Бизнес, 16:31
Аналитики Bernstein не сочли падение биткоина завершением рыночного цикла Крипто, 16:31
На Meet Global MICE Congress встретятся более 2 тыс. участников Отрасли, 16:29
В суде сообщили подробности дела о покушении на Соловьева Общество, 16:28
Живее всех живых: как реанимировать бизнес через настройку процессов Образование, 16:27
FA описала сценарий досадного и дорогостоящего провала Трампа в Венесуэле Политика, 16:27