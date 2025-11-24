Подростка обвинили в теракте за поджог на железной дороге в Подмосковье

СК: в Подмосковье подростка обвинили в теракте за поджог на железной дороге

Фото: СК России

В Подмосковье 14-летний подросток по указанию незнакомца совершил поджог на Московской железной дороге (МЖД), следователи возбудили уголовное дело о теракте — п. «а» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Поджог объектов транспортной инфраструктуры произошел вечером 21 ноября на Рижском направлении Московской железной дороги. Указание от неизвестного подросток получил в одном из мессенджеров, уточнили в публикации.

В задержании школьника участвовали следователи СК, сотрудники ФСБ и МВД. Ему предъявили обвинение. По статье о теракте подростку может грозить до 20 лет колонии.

Суд по ходатайству следствия отправил школьника под стражу.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность. Теперь за такие преступления предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения. Кроме того, по новому закону уголовная ответственность за диверсии (ст. 281 Уголовного кодекса) наступает с 14 лет.