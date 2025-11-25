Шохин оценил вероятность изменения ставки словами «дай бог на 0,5 п.п.»
На декабрьском заседании по ключевой ставке у совета директоров Банка России есть два сценария — понизить ставку на 0,5 процентного пункта (п.п.) или сохранить на прежнем уровне, заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
«Дай бог, продолжит Центральный банк политику аккуратного, но такого устойчивого снижения ставки. <...> Понятно, что трудно ожидать, что на декабрьском совете директоров сразу на 1 п.п. будет понижена ставка. Дай бог, если на 0,5 п.п., а то и вовсе останется на прежнем уровне», — сказал Шохин на форуме Финансового университета «Россия: образ будущего» (цитата по ТАСС).
Согласно консенсус-прогнозу, повышения ключевой ставки на декабрьском заседании регулятора не ожидается несмотря на то, что «проинфляционный импульс со стороны повышения налогов Минфином и Центральным банком оценивается как 1 п.п. к инфляции», отметил глава РСПП.
Ранее в середине ноября советник главы ЦБ Кирилл Тремасов предположил, что регулятор может в декабре как снизить, так сохранить ставку на прежнем уровне. По его словам, до декабрьского заседания Банк России получит еще «много информации» для анализа ситуации с инфляцией в стране.
На заседании 24 октября совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. — до 16,5% годовых и одновременно ухудшил свой прогноз по ставке в следующем году с 12–13 до 13–15%.
Ближайшее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 19 декабря 2025 года.
