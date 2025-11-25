Полицейский рассказал о ругани и матерщине судьи Тришкина

Альберт Тришкин (Фото: судьироссии.рф)

Бывший судья военного суда Альберт Тришкин хамил и матерился, когда полицейский позвонил ему после инцидента со стрельбой в таксиста из травматического пистолета. Об этом полицейский рассказал на заседании суда в Видном, сообщает «РИА Новости».

Полицейский, который выступал в суде как свидетель, рассказал, что проводил проверку после стрельбы, выяснил телефон Тришкина и позвонил ему.

«Он начал хамить, материться и никаких объяснений давать не стал. Сказал подъехать по адресу, где мне объяснят, кто я такой. Я посмотрел, что это адрес Генеральной прокуратуры», — сказал полицейский.

После того, как полицейский выяснил, что один из участников инцидента судья (Тришкин тогда еще не ушел в отставку), он передал материалы дела в прокуратуру.

Ранее, в июле, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин попросил завести дело на Тришкина. Оно касалось умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти к социальной группе и с применением оружия. Позже коллегия судей сняла неприкосновенность с Тришкина, сам военный судья подал в отставку.

Причиной разбирательства против судьи стал дорожный конфликт в августе 2024 года. Тогда Тришкин дважды выстрелил в водителя такси по фамилии Ахмаджиев. Таксист, настаивал Тришкин, преградил дорогу его автомобилю. Судья в ответ достал пистолет, сделав это «в условиях агрессии» со стороны оппонента.

Таксист, по словам судьи, угрожал ему, пытался вырвать оружие. «Я выстрелил, как офицер, когда он во второй раз попытался его отобрать», — заявил тогда Тришкин.

«Судья принес пострадавшему глубочайшие извинения и предложил в качестве компенсации вреда 600 тыс. руб.», — отметили в суде в июле.