Поводом для дела против военного судьи Тришкина стал дорожный конфликт
Поводом для возбуждения уголовного дела против судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина стал конфликт на дороге, сообщили «РИА Новости» в суде.
«Поводом стало происшествие на дороге, после которого судья принес пострадавшему глубочайшие извинения и предложил в качестве компенсации вреда 600 тыс. руб.», — сказали в суде.
Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин попросил согласия на возбуждение уголовного дела против Тришкина. Из повестки Высшей квалификационной коллегии судей следовало, что дело касается умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти к социальной группе и с применением оружия (пункты «д», «е», «з» ч. 2 ст. 112 УК), других подробностей не приводилось.
Представление Бастрыкина будет рассмотрено на заседании 16 июля.
В соответствии с законом о статусе судей, судья неприкосновенен. Согласие Высшей квалификационной коллегии необходимо для возбуждения уголовного дела либо для привлечения его в качестве обвиняемого по другому делу.
Тришкин был назначен судьей военного суда в 2016 году, сейчас он рассматривает дело координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова. Удальцова арестовали по обвинению в оправдании терроризма в январе 2024 года из-за постов в защиту членов уфимского марксистского кружка, которым вменили создание и участие в экстремистском сообществе.
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