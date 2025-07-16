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Выстреливший в таксиста судья Тришкин подал в отставку

Выстреливший в таксиста военный судья Тришкин подал в отставку
Ставший фигурантом уголовного дела судья Тришкин подал в отставку. Коллегия судей ранее рассмотрела его дело и согласилась на возбуждение дела против него
Альберт Тришкин
Альберт Тришкин (Фото: судьироссии.рф)

Военный судья Альберт Тришкин подал в отставку. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь 2-го Западного окружного военного суда Ирина Жирнова.

«Но это произошло не сегодня», — добавила она.

Сегодня, 16 июля, коллегия судей сняла неприкосновенность с судьи военного суда Тришкина. Согласно ходатайству, в дорожном конфликте он выстрелил из травматического оружия в таксиста.

«Сегодня высказались по совершенно другому вопросу», — добавила пресс-секретарь суда.

Коллегия согласилась на возбуждение уголовного дела против судьи Тришкина
Политика
Альберт&nbsp;Тришкин

Причиной разбирательства против судьи стал дорожный конфликт в августе 2024 года. Тогда Тришкин дважды выстрелил в водителя такси по фамилии Ахмаджиев. Таксист, настаивал Тришкин, преградил дорогу его автомобилю. Судья в ответ достал пистолет, сделав это «в условиях агрессии» со стороны оппонента.

Таксист, по словам судьи, угрожал ему, пытался вырвать оружие. «Я выстрелил, как офицер, когда он во второй раз попытался его отобрать», — заявил Тришкин.

Дело против Тришкина просил завести глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. В СК квалифицировали действия судьи по пп. «д», «е», «з» ч. 2 ст. 112 УК (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти к социальной группе и с применением оружия).

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