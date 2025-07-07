Бастрыкин решил завести дело против военного судьи

Александр Бастрыкин (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК)

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин попросил согласия на возбуждение уголовного дела против судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина, следует из повестки Высшей квалификационной коллегии судей.

Дело касается умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти к социальной группе и с применением оружия (пункты «д», «е», «з» ч. 2 ст. 112 УК), других подробностей не приводится.

Согласно закону о статусе судей, судья неприкосновенен. Согласие Высшей квалификационной коллегии необходимо для возбуждения уголовного дела либо для привлечения его в качестве обвиняемого по другому делу.

Представление Бастрыкина будет рассмотрено на заседании 16 июля.

Тришкин был назначен судьей военного суда в 2016 году, отмечает «РИА Новости». Сейчас он рассматривает дело координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова.

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