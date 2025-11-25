Reuters узнал, что переговоры России и США в Абу-Даби продолжатся

Дэниел Дрисколл (Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press)

Министр армии США Дэн Дрисколл продолжит проводить переговоры с российскими представителями в Абу-Даби 25 ноября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

Состав российской делегации неизвестен. Ожидается, что американский министр также встретится в Абу-Даби с представителями Украины. Переговоры прошли после того, как США и Украина попытались объединить позиции по мирному плану. Стороны договорились изменить американский план.

20 ноября депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко опубликовал мирный план, представленный США. Он состоит из 28 пунктов, которые касаются суверенитета страны, территорий, подписавших договор с Россией в 2022 году, ядерного вооружения, замороженных активов Москвы и так далее.

Спустя несколько дней Европа разработала альтернативный мирный план с измененными пунктами. Европейский вариант мирного урегулирования между Россией и Украиной подразумевает, что на украинские вооруженные силы не будут наложены какие-либо ограничения. Также Украине нужно будет вернуть контроль над ЗАЭС и Каховской ГЭС.

Украина получит возможность «беспрепятственного прохода» по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой (полоса суши на Кинбурнском полуострове между Днепровско-Бугским лиманом и Ягорлыцким заливом в устье Днепра; с лета 2022 года находится под контролем российских войск), а другие территориальные вопросы будут урегулированы после прекращения огня.