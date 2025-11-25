 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Reuters узнал, что переговоры России и США в Абу-Даби продолжатся

Дэниел Дрисколл
Дэниел Дрисколл (Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press)

Министр армии США Дэн Дрисколл продолжит проводить переговоры с российскими представителями в Абу-Даби 25 ноября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

Состав российской делегации неизвестен. Ожидается, что американский министр также встретится в Абу-Даби с представителями Украины. Переговоры прошли после того, как США и Украина попытались объединить позиции по мирному плану. Стороны договорились изменить американский план.

FT узнала, как мирный план США по Украине расколол партию Трампа
Политика
Фото:Andrew Harnik / Getty Images

20 ноября депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко опубликовал мирный план, представленный США. Он состоит из 28 пунктов, которые касаются суверенитета страны, территорий, подписавших договор с Россией в 2022 году, ядерного вооружения, замороженных активов Москвы и так далее.

Спустя несколько дней Европа разработала альтернативный мирный план с измененными пунктами. Европейский вариант мирного урегулирования между Россией и Украиной подразумевает, что на украинские вооруженные силы не будут наложены какие-либо ограничения. Также Украине нужно будет вернуть контроль над ЗАЭС и Каховской ГЭС.

Украина получит возможность «беспрепятственного прохода» по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой (полоса суши на Кинбурнском полуострове между Днепровско-Бугским лиманом и Ягорлыцким заливом в устье Днепра; с лета 2022 года находится под контролем российских войск), а другие территориальные вопросы будут урегулированы после прекращения огня.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Белый дом заявил о прекращении финансирования конфликта на Украине

Представители США и России встретились в Абу-Даби

Союзники США в ЕС знают не все о переговорах с Украиной — WP

Трамп планирует поговорить с Мадуро на фоне обострения — Axios

Мирный план США по Украине стал «унижением» для НАТО — Helsingin Sanomat

В МИД Украины рассказали, как переговоры с США едва не сорвались
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Переговоры мирный план США встреча
Материалы по теме
Helsingin Sanomat назвал мирный план США по Украине «унижением» НАТО
Политика
FT узнала, как мирный план США по Украине расколол партию Трампа
Политика
WP узнала, как США восприняли европейский мирный план
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 91,37 (+0,81) Инвестиции, 11:49 Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 78,92 (-0,1) Инвестиции, 11:49
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 12:04
Вышла новая книга Алексея Иванова «Невьянская башня» Life, 12:02
Для этого не нужна степень MBA: простые практики управления Образование, 11:53
В Госдуме предложили ввести период охлаждения при продаже жилья Политика, 11:49
Экс-замминистра обороны Тимура Иванова признали банкротом Общество, 11:49
ИИ может предотвращать аварии на заводах. Почему он пока этого не делаетПодписка на РБК, 11:46
Самые яркие образы в карьере Туктамышевой Спорт, 11:46
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Президиум Верховного суда сократили с 13 до 11 судей Политика, 11:44
От идеи до практики: как запустить GenAI-трансформацию в IT-компании Тренды, 11:43
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
Сменившая гражданство России пловчиха лишилась 50% зарплаты в Казахстане Спорт, 11:42
Полицейский рассказал о ругани и матерщине судьи Тришкина Общество, 11:41
Как в России готовят кадровый резерв для технологического суверенитета Национальные проекты, 11:31
Кредитное бюро назвало регионы — лидеры по росту выдачи ипотеки в России Недвижимость, 11:30