WP узнала детали разработанного ЕС варианта мирного соглашения по Украине

Европейские лидеры предлагают не устанавливать ограничений для украинской армии и решать территориальные вопросы после прекращения огня. Они передали свой вариант плана США

Фото: Reuters

Европейский вариант мирного урегулирования между Россией и Украиной подразумевает, что на украинские вооруженные силы не будут наложены какие-либо ограничения, сообщает The Washington Post со ссылкой на копию документа.

Лидеры ЕС подготовили свой проект в ответ на представленный США план из 28 пунктов, один из которых предусматривает ограничение численности ВСУ до 600 тыс. человек. Положение об установлении предельной численности украинской армии есть и в российском меморандуме, который Москва передала Киеву на переговорах в Стамбуле в начале июня.

WP приводит также другие положения европейского плана, согласно которым:

Украина вернет контроль над Запорожской атомной электростанцией и Каховской ГЭС;

Украина получит возможность «беспрепятственного прохода» по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой (полоса суши на Кинбурнском полуострове между Днепровско-Бугским лиманом и Ягорлыцким заливом в устье Днепра; с лета 2022 года находится под контролем российских войск);

другие территориальные вопросы будут урегулированы после прекращения огня.

США предлагают запустить ЗАЭС под контролем МАГАТЭ, а произведенную электроэнергию распределять поровну между Россией и Украиной в пропорции 50:50. Согласно плану, Крым, Луганск и Донецк будут признаны де-факто российскими, а границы в Херсонской и Запорожской областях будут заморожены по линии соприкосновения.

Европейские лидеры, комментируя американский документ, заявили, что он требует доработки. В ЕС обеспокоены предлагаемым ограничением численности украинской армии, поскольку это делает страну «уязвимой для будущих нападений», и настаивают на том, что границы Украины «не должны изменяться силой». Встречное предложение они подготовили в кулуарах саммита G20 в ЮАР и направили его США.

23 ноября в Женеве пройдут переговоры между представителями ЕС, США и Украины по поводу плана Вашингтона. По данным CNN, вскоре должна состояться также встреча России и США. Российский президент Владимир Путин сообщал, что Соединенные Штаты «предметно» не обсуждали свои предложения с Москвой, но они могут стать основой окончательного урегулирования.