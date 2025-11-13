У депутата Бондаренко из ДНР арестовали несколько десятков участков

У депутата Бондаренко из ДНР арестовали земельные участки по уголовному делу

Татьяна Бондаренко (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

У депутата народного совета ДНР Татьяны Бондаренко арестовали несколько земельных участков в Курской области, которые предназначались для строительства коттеджного поселка, сообщает «РИА Новости».

Басманный суд Москвы в начале октября заключил Бондаренко под стражу до 24 ноября. Ей предъявлены обвинения в присвоении или растрате чужого имущества, а также в незаконной банковской деятельности с получением дохода в особо крупном размере. В суде уточнили, что Бондаренко занимает пост заместителя председателя комитета по восстановлению и строительству в парламенте ДНР.

По словам самой фигурантки, речь идет о сумме 14 млн руб., но обвинение она называет наговором. Подозреваемая заявила, что с начала военной операции помогала фронту техникой на «сотни миллионов рублей», а ее защита настаивает на отсутствии доказательств вины.

Показания против Бондаренко дал гендиректор строительной компании Виталий Синьговский, ранее осужденный на четыре года по делу о растрате при строительстве фортификационных сооружений в Курской области. Он утверждает, что Бондаренко помогла обналичить 30 млн руб., которые затем были переданы экс-депутату Курской областной думы Максиму Васильеву, также находящемуся под арестом.

Бондаренко, уроженка Курска, была избрана в парламент ДНР в 2023 году и до ареста занималась строительным бизнесом в приграничных с Донбассом регионах.