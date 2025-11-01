 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Курске бизнесмена осудили по делу о хищении при возведении фортификаций

Виталий&nbsp;Синьговский
Виталий Синьговский (Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области / Telegram)

Ленинский районный суд Курска 1 ноября 2025 года признал Виталия Синьговского, главу ООО «СИЭМИ», виновным по ч. 4 ст. 160 УК (хищение в особо крупном размере организованной группой), сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области в своем телеграм-канале.

Синьговскому назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 500 тыс. руб. Помимо этого, гражданский иск АО «Корпорация развития Курской области» удовлетворен полностью — с осужденного взысканы 152,8 млн руб. Приговор пока не вступил в законную силу.

С обвиняемых в хищениях на белгородских фортификациях взыскали ₽1 млрд
Политика
Рустэм Зайнуллин

Генеральный директор ООО «СИЭМИ» Виталий Синьговский был заключен под стражу в феврале 2025 года по обвинению в особо крупном хищении средств из бюджета совместно с менеджерами АО «Корпорация развития Курской области». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области. В Ленинском районном суде Курска уточнили, что Синьговский — единственный участник и гендиректор «СИЭМИ». Как полагало следствие, вместе с менеджерами АО «Корпорация развития Курской области» Синьговский украл по мошеннической схеме 51,6 млн руб., выделенных на строительство оборонных сооружений в регионе.

Корпорация развития Курской области создана в 2012 году, это единый оператор по работе с инвесторами и развитию инвестиционной инфраструктуры региона. Компания стала исполнителем шести контрактов гособоронзаказа (три — в декабре 2022 года, еще три — в апреле 2023-го), должна была построить фортификационные сооружения и сорвала сроки, из-за чего управление капстроительства Курской области потребовало взыскать с нее 2,1 млрд руб. Стороны достигли мирового соглашения, однако жалобу подала прокуратура.

По версии прокуратуры, несколько компаний, включая СИЭМИ, с декабря 2022-го по декабрь 2023 года заключили 23 договора на 3,22 млрд руб. Заключившие контракты компании создали «видимость выполнения работ» по строительству защитных сооружений и организовали ложную схему расходов через фирмы-однодневки.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Курская область хищения из бюджета мошенничество
Материалы по теме
Экс-директора оборонного завода осудили на 6 лет за хищение 1,4 млн руб.
Общество
Экс-директора Театра сатиры задержали за хищение из бюджета
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Насколько вероятна военная интервенция США в Венесуэлу Политика, 16:48
В Курске бизнесмена осудили по делу о хищении при возведении фортификаций Политика, 16:37
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
Игрока «Салавата Юлаева» Броссо дисквалифицировали на один матч за драку Спорт, 16:37
В Дагестане десять детей заразились кишечной инфекцией Общество, 16:32
В Дагестане наградили заблокировавшего взлет 30 дронов дальнобойщика Политика, 16:28
Директор музея Пальмиры оценил, как долго продлится восстановление города Политика, 16:25
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Как спектакль «Игра интересов» в РАМТе сталкивает два мира Life, 16:16
Операция «Нелегал» в Подмосковье привела к выдворению 4,3 тыс. мигрантов Общество, 16:12
Налоговая отказала «Газпрому» в льготах для «Лахта Центра» на ₽3,5 млрд Общество, 16:12
ИИ становится частью команды: как цифровые «сотрудники» меняют бизнес Тренды, 16:10
Суд вернул наследникам российского дипломата 200-летнюю виллу на Босфоре Общество, 16:07
Правительство утвердило новые правила утильсбора и начало их применения Экономика, 16:06