В Курске бизнесмена осудили по делу о хищении при возведении фортификаций

Виталий Синьговский (Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области / Telegram)

Ленинский районный суд Курска 1 ноября 2025 года признал Виталия Синьговского, главу ООО «СИЭМИ», виновным по ч. 4 ст. 160 УК (хищение в особо крупном размере организованной группой), сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области в своем телеграм-канале.

Синьговскому назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 500 тыс. руб. Помимо этого, гражданский иск АО «Корпорация развития Курской области» удовлетворен полностью — с осужденного взысканы 152,8 млн руб. Приговор пока не вступил в законную силу.

Генеральный директор ООО «СИЭМИ» Виталий Синьговский был заключен под стражу в феврале 2025 года по обвинению в особо крупном хищении средств из бюджета совместно с менеджерами АО «Корпорация развития Курской области». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области. В Ленинском районном суде Курска уточнили, что Синьговский — единственный участник и гендиректор «СИЭМИ». Как полагало следствие, вместе с менеджерами АО «Корпорация развития Курской области» Синьговский украл по мошеннической схеме 51,6 млн руб., выделенных на строительство оборонных сооружений в регионе.

Корпорация развития Курской области создана в 2012 году, это единый оператор по работе с инвесторами и развитию инвестиционной инфраструктуры региона. Компания стала исполнителем шести контрактов гособоронзаказа (три — в декабре 2022 года, еще три — в апреле 2023-го), должна была построить фортификационные сооружения и сорвала сроки, из-за чего управление капстроительства Курской области потребовало взыскать с нее 2,1 млрд руб. Стороны достигли мирового соглашения, однако жалобу подала прокуратура.

По версии прокуратуры, несколько компаний, включая СИЭМИ, с декабря 2022-го по декабрь 2023 года заключили 23 договора на 3,22 млрд руб. Заключившие контракты компании создали «видимость выполнения работ» по строительству защитных сооружений и организовали ложную схему расходов через фирмы-однодневки.