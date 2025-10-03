Депутата ДНР обвинили в хищениях на курских фортификациях

Арестованный в Москве депутат Народного совета ДНР Татьяна Бондаренко обвиняется в обналичивании и присвоении бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в Курской области, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что Бондаренко обналичивала деньги для бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, который также является фигурантом дела о хищениях при строительстве сооружений, известных как «зубы дракона». По его словам, депутат обналичивала денежные средства за комиссию в 14-15% от запрашиваемой суммы.

Васильев обратился к Бондаренко в конце 2022 года, когда на расчетный счет ООО «СИЭМИ» поступила первая часть аванса за возведение взводных опорных пунктов. В дальнейшем он еще несколько раз обращался к услугам Бондаренко, пишет агентство.

Ранее Басманный районный суд Москвы арестовал Бондаренко на срок 1 месяц 25 суток. Ее обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК («Присвоение или растрата в особо крупном размере»), п. «а», «б» ч, 2 ст. 172 УК («Незаконная банковская деятельность»). По обеим статьям грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

В рамках серии уголовных дел о хищениях при возведении фортификационных объектов в Белгородской области с начала лета были арестованы вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин, его знакомый Вячеслав Автономов и трое предпринимателей — Сергей Петряков, Иван Новиков и Константин Зимин. Под арестом находятся также бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, его экс-заместитель Алексей Дедов и вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко.