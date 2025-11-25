 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Британия призвала Россию присоединиться к мирным переговорам по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины
Иветт Купер
Иветт Купер (Фото: Nadja Wohlleben / Reuters)

Россия должна сесть за стол переговоров по урегулированию украинского конфликта, чтобы добиться справедливого мира для Украины, заявила глава МИД Великобритании Иветт Купер после встречи с представителями Украины и Европы, посвященной мирному плану.

«Конечно, предстоит еще много работы, но главное — Россия теперь должна сесть за стол переговоров. <...> Нам нужен справедливый и прочный мир для народа Украины», — заявила британский дипломат (цитата по The Independent).

В Женеве 23 ноября состоялись переговоры между США, Украиной и представителями из Европы, на которых Вашингтон представил свой мирный план, состоящий из 28 пунктов. Европейские страны разработали альтернативный проект. Документ был подготовлен Великобританией, Францией и Германией, он базируется на американской версии.

Ключевые различия между мирными инициативами касались территориального вопроса, перспектив членства Украины в НАТО и судьбы замороженных российских активов. Как сообщали Financial Times и The Washington Post, по итогам женевских переговоров американская сторона представила сокращенный вариант плана, состоящий из 19 пунктов. По завершении встречи как Украина, так и США заявили о создании «обновленных и усовершенствованных рамок мирного урегулирования».

Белый дом сообщил о согласовании большинства пунктов мирного плана
Политика
Фото:Кэролайн Левитт (Heather Diehl / Getty Images)

В Кремле заявили, что Москва не ознакомлена с планом, а его обсуждение через СМИ считает некорректным и невозможным. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что американские условия представляются Москве более приемлемыми по сравнению с европейскими. Он также добавил, что документ будет дорабатываться и российской стороной.

Госсекретарь США Марко Рубио после переговоров в Швейцарии заявил, что Россия имеет «право голоса» в разработке плана мирного урегулирования. До этого The New York Times писала, что Вашингтон готовит план переговоров с Москвой об урегулировании конфликта. CNN также сообщал, что США готовятся к скорой встрече с Россией, но не уточнял, где и когда она может пройти.

Теги
Егор Алимов
Великобритания Россия Украина переговоры мирный план
