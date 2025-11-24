 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Белый дом сообщил о согласовании большинства пунктов мирного плана

Сюжет
Военная операция на Украине
По словам Левитт, осталось согласовать «парочку пунктов», по которым остаются разногласия. Она добавила, что Трамп «сохраняет надежду и оптимизм»

Большинство пунктов мирного плана урегулирования конфликта на Украине согласованы, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в интервью Fox News.

«Есть парочка пунктов, по которым есть разногласия, над которыми наши команды продолжают работать», — добавила она (цитат по CNN).

Американский президент Дональд Трамп «сохраняет надежду и оптимизм» относительно возможности завершения конфликта на Украине, уточнила Левитт.

«Президент [США Дональд Трамп] сделал заявление в выходные, и с тех пор между его командой по нацбезопасности и украинской делегацией состоялись очень продуктивные обсуждения», — отметила пресс-секретарь Белого дома.

Премьер Нидерландов заявил, что плана ЕС по Украине не существует
Политика
Фото:Jakub Porzycki / Reuters

Накануне в Женеве состоялись переговоры между США, Украиной и представителями из Европы. Тогда Вашингтон представил свой мирный план, состоящий из 28 пунктов.

Европейские страны разработали альтернативное предложение, состоящее из 24 пунктов, о чем ранее сообщалось, информация о содержании этого предложения была опубликована агентствами Reuters и The Telegraph. В частности, Reuters отметил, что существует два европейских плана, один из которых, подготовленный Великобританией, Францией и Германией, имеет много общего с американским вариантом и основан на нем.

Мирные инициативы различались в ключевых аспектах: определение статуса территорий, вопрос о вступлении в НАТО и дальнейшая судьба замороженных российских активов. Согласно данным Financial Times и The Washington Post, американский план, представленный по итогам переговоров в Женеве, был сокращен до 19 пунктов.

После встречи в Женеве и Украина, и США сообщили, что разработали «обновленные и усовершенствованные рамки мирного урегулирования».

В Кремле подчеркивали, что Москва пока «не видела никакого плана», а обсуждать документ через СМИ некорректно и невозможно. Помощник российского президента Юрий Ушаков со своей стороны отметил, что условия американского мирного плана по Украине представляются для Москвы более приемлемыми, чем европейского. Он добавил, что проект будет подвергаться переработке не только со стороны Киева и его союзников, но и со стороны России.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Кэролайн Левитт мирный план США Белый дом согласование Россия Украина
