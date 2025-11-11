Трамп пожаловался, что в Белом доме нет места для приема Си Цзиньпина

Фото: Kevin Lamarque / REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом в нынешнем виде не позволяет провести прием председателя КНР Си Цзиньпина, как и любое другое государственное мероприятие. Об этом американский лидер сообщил в интервью Fox News.

«Сейчас, если бы мы решили принимать председателя Китая Си или проводить какое-либо крупное государственное мероприятие, у нас просто нет для этого места», — сказал он.

После переговоров с китайским лидером в Южной Корее в октябре президент США заявил о намерении посетить Пекин в апреле следующего года. Летом Си Цзиньпин предложил Трампу приехать в Китай; в ответ американский лидер позвал китайского коллегу в США. «Как главы двух великих стран, мы оба с нетерпением ждем этой встречи», — рассказал Трамп.

После победы Трампа на президентских выборах в Белом доме активно идут работы по реконструкции и обновлению отделки. В частности, он объявил, что рядом с резиденцией будет построен бальный зал за $200 млн. В рамках проекта было принято решение о сносе восточного крыла Белого дома. Модернизация будет профинансирована из собственных средств Трампа и инвестиций частных лиц.

Кроме того, действующий президент вернул в Овальный кабинет кнопку для «вызова» Coca-Cola без сахара. А в сентябре он показал молдинги для этого кабинета — из чистого золота 999-й пробы.