Возвращение Трампа в Белый дом
0

Трамп пожаловался, что в Белом доме нет места для приема Си Цзиньпина

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Фото: Kevin Lamarque / REUTERS
Фото: Kevin Lamarque / REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом в нынешнем виде не позволяет провести прием председателя КНР Си Цзиньпина, как и любое другое государственное мероприятие. Об этом американский лидер сообщил в интервью Fox News.

«Сейчас, если бы мы решили принимать председателя Китая Си или проводить какое-либо крупное государственное мероприятие, у нас просто нет для этого места», — сказал он.

После переговоров с китайским лидером в Южной Корее в октябре президент США заявил о намерении посетить Пекин в апреле следующего года. Летом Си Цзиньпин предложил Трампу приехать в Китай; в ответ американский лидер позвал китайского коллегу в США. «Как главы двух великих стран, мы оба с нетерпением ждем этой встречи», — рассказал Трамп.

После победы Трампа на президентских выборах в Белом доме активно идут работы по реконструкции и обновлению отделки. В частности, он объявил, что рядом с резиденцией будет построен бальный зал за $200 млн. В рамках проекта было принято решение о сносе восточного крыла Белого дома. Модернизация будет профинансирована из собственных средств Трампа и инвестиций частных лиц.

Кроме того, действующий президент вернул в Овальный кабинет кнопку для «вызова» Coca-Cola без сахара. А в сентябре он показал молдинги для этого кабинета — из чистого золота 999-й пробы.












Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Дональд Трамп Си Цзиньпин Белый дом Китай Пекин
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Цзиньпин Си фото
Цзиньпин Си
политик, председатель КНР
15 июня 1953 года

