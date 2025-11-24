Собянин сообщил о десятом сбитом на пути к Москве беспилотнике
Российские силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее в течение дня Собянин несколько раз об уничтожении летящих на Москву беспилотников. Всего, до последнего сообщения, их было уничтожено десять штук.
Материал дополняется
