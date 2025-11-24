 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Собянин сообщил о десятом сбитом на пути к Москве беспилотнике

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее в течение дня Собянин несколько раз об уничтожении летящих на Москву беспилотников. Всего, до последнего сообщения, их было уничтожено десять штук.

Материал дополняется

Персоны
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
