Минобрнауки назвало философию и историю обязательными для всех студентов

В России для всех студентов станут обязательными дисциплины «История России», «Основы российской государственности» и «Философия» — они будут формировать у учащихся осознанный патриотизм и критическое мышление, заявил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский, передает корреспондент РБК.

По словам чиновника, эти предметы войдут в обязательное социально-гуманитарное ядро высшего образования при переходе на новую модель обучения. Преподавать их будут на первых двух курсах по единым рабочим программам. Это, как заявил замминистра, позволит унифицировать качество образования в вузах.

В мае 2022 года российские власти анонсировали отказ от Болонской системы высшего образования: вместо бакалавриата и магистратуры было предложено базовое высшее и специализированное высшее с последующей аспирантурой.

Через год переход на новую систему начали первые шесть вузов: МАИ, НИТУ МИСИС, МПГУ, Балтийский федеральный университет, Петербургский горный университет и Томский госуниверситет. Ведущие университеты, как ожидается, подключатся осенью 2026 года.

Сроки обучения при переходе на новую модель высшего образования будут определяться временем, необходимым для подготовки по специальности, заявили в Минобрнауке в середине ноября 2025 года.