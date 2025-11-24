Минобрнауки назвало философию и историю обязательными для всех студентов
В России для всех студентов станут обязательными дисциплины «История России», «Основы российской государственности» и «Философия» — они будут формировать у учащихся осознанный патриотизм и критическое мышление, заявил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский, передает корреспондент РБК.
По словам чиновника, эти предметы войдут в обязательное социально-гуманитарное ядро высшего образования при переходе на новую модель обучения. Преподавать их будут на первых двух курсах по единым рабочим программам. Это, как заявил замминистра, позволит унифицировать качество образования в вузах.
В мае 2022 года российские власти анонсировали отказ от Болонской системы высшего образования: вместо бакалавриата и магистратуры было предложено базовое высшее и специализированное высшее с последующей аспирантурой.
Через год переход на новую систему начали первые шесть вузов: МАИ, НИТУ МИСИС, МПГУ, Балтийский федеральный университет, Петербургский горный университет и Томский госуниверситет. Ведущие университеты, как ожидается, подключатся осенью 2026 года.
Сроки обучения при переходе на новую модель высшего образования будут определяться временем, необходимым для подготовки по специальности, заявили в Минобрнауке в середине ноября 2025 года.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров
Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля
Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов
Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters
Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США
В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины