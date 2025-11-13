Минобрнауки разъяснило ограничения платного приема в вузы

Минобрнауки России не запретит полностью принимать абитуриентов на платные места в вузы, где средний балл ЕГЭ поступивших ниже 50. Об этом сообщили в ведомстве, передает «РИА Новости».

Ограничения затронут около 10% специальностей, таких как бизнес-информатика, торговое дело, товароведение, юриспруденция, психология и другие, говорится в сообщении.

В конце октября Минобрнауки опубликовал проект методики распределения платных мест в вузах на 2026/27 учебный год, который в том числе предложил запретить прием на коммерческие места при среднем балле ЕГЭ ниже 50. Раньше вузы самостоятельно определяли, сколько студентов будет учиться платно и по каким специальностям, но с мая этого года им ограничили возможность обучения на платной основе. В феврале президент Владимир Путин поручил исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда.

С 1 сентября 2025 года вступил в силу закон, позволяющий правительству устанавливать предельное число платных мест для определенных направлений подготовки.