Новые законы в России⁠,
0

Минобрнауки назвало сроки обучения в вузах по новой системе

Сюжет
Новые законы в России
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Сроки обучения при переходе на новую модель высшего образования будут определяться временем, необходимым для подготовки по специальности, сообщила «РИА Новости» пресс-служба Минобрнауки.

«В новой системе высшего образования, переход к которой ведущие российские университеты начнут в 2026–2027 учебном году, срок обучения не будет единым. Он будет определяться временем, необходимым для качественной подготовки по той или иной выбранной специальности», — говорится в заявлении ведомства.

Для инженеров, врачей и учителей срок обучения составит пять лет. Для специальностей из сферы туризма и индустрии гостеприимства будут короткие четырехлетние программы. Для некоторых направлений период подготовки составит шесть лет.

Минобрнауки разъяснило ограничения платного приема в вузы
Общество
Фото:Олег Спиридонов / Бизнес Online / Global Look Press

По сообщению Минобрнауки, ведущие вузы страны начнут переход на новую систему образования еще раньше — в 2026/27 учебном году. В пилотном проекте новой системы уже участвуют такие вузы, как Московский авиационный институт, университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Санкт-Петербургский горный университет и другие.

Новая система подразумевает отказ от Болонской системы — двухступенчатой системы высшего образования: бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года).

В рамках проекта в российских вузах установят два уровня высшего образования: базовое (срок освоения — 4–6 лет); специализированное (магистратура — 1–3 года, ординатура, ассистентура-стажировка). Аспирантура станет уровнем профессионального образования.

Авторы
Теги
Полина Минаева
Минобрнауки высшее образование Россия

