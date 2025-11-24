Польские власти предъявили украинцу обвинение в содействии диверсиям

Фото: KPRM / Handout / Reuters

Гражданину Украины Владимиру Б. предъявлено обвинение в содействии диверсиям на железнодорожной инфраструктуре Польши 15–16 ноября. Об этом сообщается на сайте Национальной прокуратуры республики.

Следствие считает, что обвиняемый участвовал в подготовке диверсионных актов вместе с двумя другими фигурантами — Александром К. и Евгением И. Помощь заключалась в логистическом содействии подготовке и проведению атак.

В сентябре 2025 года Владимир Б. отвез Евгения И. в район планируемых диверсий, что позволило последнему разведать местность, выбрать место для установки взрывчатки, а также разместить устройство записи изображений и металлический элемент на рельсах.

Подозреваемый был задержан сотрудниками Центрального бюро расследований 20 ноября. 22 ноября по ходатайству прокурора суд избрал меру пресечения в виде временного ареста.

Ранее стало известно, что в Польше освободили четырех граждан Украины, задержанных по подозрению в причастности к взрыву на железнодорожной линии Варшава — Люблин. После допросов в качестве свидетелей троих из них отпустили, а четвертому предъявили обвинение лишь в сокрытии документов, но суд не стал применять меру пресечения в виде заключения под стражу.

По информации польских спецслужб, непосредственными исполнителями диверсии считаются двое украинцев, предположительно завербованных российской разведкой, которые въехали в Польшу по поддельным паспортам через Белоруссию и после взрыва скрылись на ее территории.