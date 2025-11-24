Аэропорт Калуги временно перестал принимать самолеты
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на взлет и посадку самолетов, сообщил представитель Росавиации. Он пояснил, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в публикации.
Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне угроз атак беспилотников.
Последний раз ограничения в калужском аэропорту Грабцево вводились 18 ноября. Авиагавань начала принимать самолеты только спустя почти три часа остановки.
В ночь на 24 ноября аэропорты Нижнего Новгорода и Тамбова также вводили ограничения на прием рейсов. О снятии мер стало известно в 5:45 мск. За два часа до этого возобновил полеты аэропорт Пензы. Всего ночью над Россией перехватили и 93 украинских беспилотника.
