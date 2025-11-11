Аэропорт Калуги приостановил полеты

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он отметил, что ограничительные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Российские аэропорты приостанавливают работу в связи с угрозой налета беспилотников.

Последний раз ограничения на прием и выпуск самолетов в Калуге вводили в ночь на 11 ноября. Тогда меры продержались более часа.