Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Калуги приостановил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он отметил, что ограничительные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Российские аэропорты приостанавливают работу в связи с угрозой налета беспилотников.

Аэропорт Калуги ограничил взлет и посадку самолетов
Политика

Последний раз ограничения на прием и выпуск самолетов в Калуге вводили в ночь на 11 ноября. Тогда меры продержались более часа.

В Эстонии заявили о способности КНР быстро закончить конфликт на Украине

Фицо оценил, на сколько лет продлит бои передача активов России Киеву

ЕК создаст разведывательное подразделение под руководством фон дер Ляйен — FT

В Европе началась гонка за активы ЛУКОЙЛа — Bloomberg

В Госдуме рассказали о планах ввести новые ставки по семейной ипотеке

ВСУ обороняют часть фронта только БПЛА из-за нехватки людей — FT
Авторы
Теги
Александра Озерова
Калуга аэропорты полеты Росавиация

