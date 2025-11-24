В бизнес-центре в Баку прогремел взрыв. Видео

Появились видеокадры с места взрыва в бизнес-центре в Баку

В офисном здании в Наримановском районе в центре Баку прогремел взрыв, сообщает пресс-служба МЧС страны в телеграм-канале.

По данным Qafqazinfo, бизнес-центр называется AFEN Plaza. Как сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями TƏBİB-in, пострадали пять человек.

В МЧС подчеркнули, что в результате взрыва пожара не было, образовались завалы. Сотрудники министерства спасли семь человек.