Общество
0

В бизнес-центре в Баку прогремел взрыв. Видео

Появились видеокадры с места взрыва в бизнес-центре в Баку

В бизнес-центре в Баку прогремел взрыв. Видео
Video

В офисном здании в Наримановском районе в центре Баку прогремел взрыв, сообщает пресс-служба МЧС страны в телеграм-канале.

По данным Qafqazinfo, бизнес-центр называется AFEN Plaza. Как сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями TƏBİB-in, пострадали пять человек.

В МЧС подчеркнули, что в результате взрыва пожара не было, образовались завалы. Сотрудники министерства спасли семь человек.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Баку взрыв бизнес-центр
