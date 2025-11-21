При взрыве в одесском ТЦК погиб один человек
В одном из территориальных центров комплектования (ТЦК) в Одессе произошел взрыв. Об этом сообщает «РБК-Украина».
По предварительным данным полиции, один человек погиб, еще один ранен. На месте работают экстренные службы. Обстоятельства происшествия выясняются.
ТЦК — это аналоги военкоматов на Украине. Они занимаются воинским учетом и мобилизацией населения в вооруженные силы. ТЦК создавались с августа 2017 года на замену военным комиссариатам и в конце февраля 2022-го полностью заменили военкоматы. Со второй половины 2023-го деятельность этих органов подвергается массированной критике в связи с так называемой уличной мобилизацией — облавами на военнообязанных в общественных и многолюдных местах, а также коррупцией отдельных работников и руководителей ТЦК.
В июле взрыв произошел в ТЦК в Кременчуге Полтавской области. Он случился во время воздушной тревоги.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине
Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений
Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа
Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ
Назначен новый командующий группировкой «Юг»
В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин