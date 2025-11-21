 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

При взрыве в одесском ТЦК погиб один человек

Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look Press

В одном из территориальных центров комплектования (ТЦК) в Одессе произошел взрыв. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По предварительным данным полиции, один человек погиб, еще один ранен. На месте работают экстренные службы. Обстоятельства происшествия выясняются.

ТЦК — это аналоги военкоматов на Украине. Они занимаются воинским учетом и мобилизацией населения в вооруженные силы. ТЦК создавались с августа 2017 года на замену военным комиссариатам и в конце февраля 2022-го полностью заменили военкоматы. Со второй половины 2023-го деятельность этих органов подвергается массированной критике в связи с так называемой уличной мобилизацией — облавами на военнообязанных в общественных и многолюдных местах, а также коррупцией отдельных работников и руководителей ТЦК.

В июле взрыв произошел в ТЦК в Кременчуге Полтавской области. Он случился во время воздушной тревоги.

