Курский пенсионер лишился кисти, подобрав взрывное устройство во дворе
В деревне Бирюковка Курской области 68-летний пенсионер лишился левой кисти после того, как поднял взрывное устройство, найденное во дворе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«В результате детонации... травматическая ампутация левой кисти. Он в тяжелом состоянии доставлен в Курскую областную больницу», — написал он в телеграм-канале.
Хинштейн призвал местных жителей быть предельно внимательными и не пренебрегать мерами безопасности.
В апреле в селе Кирилловка в Брянской области мужчина погиб, когда пытался поднять полимерный пакет, лежавший на обочине, — сдетонировало взрывное устройство, сообщал губернатор Александр Богомаз. Находившая вместе с мужчиной супруга получила легкую контузию, ее доставили в больницу. Богомаз выразил соболезнования родным погибшего.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине
Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений
Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа
Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ
Назначен новый командующий группировкой «Юг»
В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин