Военная операция на Украине⁠,
0

Курский пенсионер лишился кисти, подобрав взрывное устройство во дворе

В Курской области пенсионер лишился кисти, подобрав взрывное устройство во дворе
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В деревне Бирюковка Курской области 68-летний пенсионер лишился левой кисти после того, как поднял взрывное устройство, найденное во дворе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«В результате детонации... травматическая ампутация левой кисти. Он в тяжелом состоянии доставлен в Курскую областную больницу», — написал он в телеграм-канале.

Хинштейн призвал местных жителей быть предельно внимательными и не пренебрегать мерами безопасности.

В апреле в селе Кирилловка в Брянской области мужчина погиб, когда пытался поднять полимерный пакет, лежавший на обочине, — сдетонировало взрывное устройство, сообщал губернатор Александр Богомаз. Находившая вместе с мужчиной супруга получила легкую контузию, ее доставили в больницу. Богомаз выразил соболезнования родным погибшего.

