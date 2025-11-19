 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Сургуте при пожаре в магазине произошел взрыв и обвалилась крыша

В Сургуте произошел крупный пожар в магазине, сообщает «СургутИнформ-ТВ». «Огонь довольно быстро охватил все здание, а спустя некоторое время произошел взрыв», — говорится в сообщении.

По информации издания, внутри магазина находились «десятки газовых баллонов», которые от огня начали взрываться.

Во время пожара произошло обрушение кровли.

По данным регионального МЧС, на улице Замятинская загорелась пристройка к магазину, однако позже огонь перекинулся на основное здание.

Площадь пожара достигла 200 квадратных метров, произошло обрушение кровли.

Сообщение о пожаре в результате разгерметизации баллона с бытовым газом поступило в 12:16. Во время тушения пожара спасатели вынесли 40 газовых баллонов. 

Самостоятельно из здания эвакуировались 12 человек. Четыре человека пострадали, их передали бригаде скорой помощи. 

Материал дополняется

