Военная операция на Украине⁠,
0

В аэропортах Жуковский и в Нижнем Новгороде ограничили полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропортах Жуковский (Раменское) и Нижнего Новогорода (Чкалов) ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняков в телеграм-канале.

Меры необходимы, чтобы обезопасить полеты, подчеркнул Кореняко.

В четырех российских аэропортах ввели ограничения на полеты
Политика

Силы ПВО уничтожили два дрона, летевших на Москву в ночь на 23 ноября, сообщал мэр Сергей Собянин.

На момент публикации в России для полетов временно закрыты также воздушные хабы Геленджика, Краснодара (Пашковский), Тамбова (Донское) и Ярославля (Туношна).

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Жуковский Нижний Новгород аэропорты
