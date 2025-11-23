В аэропортах Жуковский и в Нижнем Новгороде ограничили полеты
В аэропортах Жуковский (Раменское) и Нижнего Новогорода (Чкалов) ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняков в телеграм-канале.
Меры необходимы, чтобы обезопасить полеты, подчеркнул Кореняко.
Силы ПВО уничтожили два дрона, летевших на Москву в ночь на 23 ноября, сообщал мэр Сергей Собянин.
На момент публикации в России для полетов временно закрыты также воздушные хабы Геленджика, Краснодара (Пашковский), Тамбова (Донское) и Ярославля (Туношна).
