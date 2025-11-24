 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Второй российский аэропорт за ночь приостановил полеты

Аэропорт Пензы приостановил прием и выпуск рейсов
Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Пензы временно приостановил прием и выпуск рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. О введенных мерах стало известно в 1:02 мск.

Часом ранее для полетов закрыли аэропорт Тамбова.

Минобороны впервые сообщило об уничтожении дронов в Архангельской области
Политика
Архангельск

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

В период с 13:00 до 20:00 мск средства ПВО перехватили и сбили 40 дронов ВСУ, из них 26 уничтожили над акваторией Черного моря, восемь — над Крымом, шесть — над Белгородской областью.

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
