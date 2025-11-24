Аэропорт Тамбова временно закрыли для полетов

В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

О введенных мерах стало известно в 0:02 мск.

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

В период с 13:00 до 20:00 мск силы ПВО перехватили и уничтожили 40 дронов ВСУ, из них 26 сбили над акваторией Черного моря, восемь — над Крымом, шесть — над Белгородской областью.