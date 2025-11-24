 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Тамбова временно закрыли для полетов

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

О введенных мерах стало известно в 0:02 мск.

Минобороны впервые сообщило об уничтожении дронов в Архангельской области
Политика
Архангельск

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

В период с 13:00 до 20:00 мск силы ПВО перехватили и уничтожили 40 дронов ВСУ, из них 26 сбили над акваторией Черного моря, восемь — над Крымом, шесть — над Белгородской областью.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Тамбов аэропорты беспилотники ограничения
Материалы по теме
Беспилотники атаковали Шатурскую ГРЭС
Политика
Силы ПВО сбили второй за ночь беспилотник, летевший на Москву
Политика
Три беспилотника сбили ночью над Смоленской областью
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 00:27 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 00:27
CBS узнал о возможном визите Зеленского в США для обсуждения соглашения Политика, 00:33
Рубио поделился деталями плана США по мирному урегулированию на Украине Политика, 00:12
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Аэропорт Тамбова временно закрыли для полетов Политика, 00:09
Железнодорожным долгостроем в Туве заинтересовались иностранные инвесторы Бизнес, 00:01
Власти рассмотрят упрощение деклараций по НДС для бизнесаПодписка на РБК, 00:00
Рубио допустил телефонный разговор Зеленского с Трампом Политика, 23 ноя, 23:58
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Три истории из 2027 года: чем удивит многозадачный курорт на берегу реки РБК и Dream Riva, 23 ноя, 23:40
Умер бывший футболист сборной СССР и «Спартака» Никита Симонян Спорт, 23 ноя, 23:33
Рубио заявил о «праве голоса» России в мирном плане Политика, 23 ноя, 23:16
Дуров счел правдоподобной версию о причастности Франции к убийству Кирка Политика, 23 ноя, 23:08
В Москве начали расследование отравлений в «Центральном университете» Общество, 23 ноя, 23:07
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23 ноя, 23:00
Reuters сообщил о втором плане ЕС, основанном на предложении США Политика, 23 ноя, 22:55