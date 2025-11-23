 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Мерц усомнился в достижении согласия по мирному плану США до 27 ноября

Сюжет
Военная операция на Украине
Фридрих Мерц
Фридрих Мерц (Фото: Sodiq Adelakun / Reuters)

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил сомнения, что согласие по предложенному США плану урегулирования конфликта на Украине будет достигнуто до 27 ноября. Об этом политик заявил на саммите G20 в Йоханнесбурге, передает Reuters.

«Президент [США Дональд] Трамп планирует достичь соглашения к четвергу [27 ноября]. Мы пока очень далеки от этого. Это не значит, что достичь соглашения совершенно невозможно, но я скептически отношусь к возможности такого исхода, учитывая нынешние разногласия», — сказал немецкий канцлер.

Трамп поставил такой дедлайн 21 ноября. Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский вместе с лидерами европейских стран пытаются переписать план по мирному урегулированию до установленного срока. Как рассказали собеседники The Washington Post, Вашингтон посылает Киеву «сигналы» о том, что вся поддержка может быть снята с повестки, если тот быстро не заключит соглашение.

Bloomberg узнал о попытке европейцев переписать план США до дедлайна
Политика
Владимир Зеленский

План США состоит из 28 пунктов, среди которых — отказ Украины от вступления в НАТО, выход из ДНР и ЛНР, а также закрепление статуса безъядерного государства. Накануне украинский президент заявил, что план США нужно доработать.

23 ноября в Женеве начались переговоры представителей США, Украины и стран Европы относительно возможных параметров соглашения.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Фридрих Мерц Германия Украина Дональд Трамп мирный план
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
