Мерц усомнился в достижении согласия по мирному плану США до 27 ноября

Фридрих Мерц (Фото: Sodiq Adelakun / Reuters)

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил сомнения, что согласие по предложенному США плану урегулирования конфликта на Украине будет достигнуто до 27 ноября. Об этом политик заявил на саммите G20 в Йоханнесбурге, передает Reuters.

«Президент [США Дональд] Трамп планирует достичь соглашения к четвергу [27 ноября]. Мы пока очень далеки от этого. Это не значит, что достичь соглашения совершенно невозможно, но я скептически отношусь к возможности такого исхода, учитывая нынешние разногласия», — сказал немецкий канцлер.

Трамп поставил такой дедлайн 21 ноября. Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский вместе с лидерами европейских стран пытаются переписать план по мирному урегулированию до установленного срока. Как рассказали собеседники The Washington Post, Вашингтон посылает Киеву «сигналы» о том, что вся поддержка может быть снята с повестки, если тот быстро не заключит соглашение.

План США состоит из 28 пунктов, среди которых — отказ Украины от вступления в НАТО, выход из ДНР и ЛНР, а также закрепление статуса безъядерного государства. Накануне украинский президент заявил, что план США нужно доработать.

23 ноября в Женеве начались переговоры представителей США, Украины и стран Европы относительно возможных параметров соглашения.